Mercato - PSG : Une star de Premier League échappe à Leonardo…

Publié le 31 décembre 2021 à 5h00 par Th.B.

Alors qu’il semble être une option prise en considération pour l’après-Kylian Mbappé, Mohamed Salah ne pourrait pas déposer ses valises au PSG l’été prochain.

En marge du prochain mercato estival, le PSG serait susceptible de mettre la main sur Mohamed Salah. En effet, depuis quelques mois à présent, le nom de l’international égyptien est lié au PSG dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Bien que Leonardo et la direction sportive parisienne ne semblent pas lâcher l’affaire au niveau de la prolongation du contrat du champion du monde qui expirera en juin prochain, la question de sa succession semble déjà être posée en coulisse au sein du comité de direction du PSG. Cependant, l’avenir de Mohamed Salah semblerait tout tracé.

La piste Salah s’envole pour le PSG