Mercato - PSG : Pourquoi Paris garde une carte à jouer pour Haaland…

Publié le 31 décembre 2021 à 2h30 par La rédaction

Il apparaît clair que le PSG dispose d’un levier possible pour détourner Erling Haaland du Real. Analyse.

Dans son édition de mercredi, le quotidien Marca a apporté de nouveaux éléments dans le dossier Haaland, confirmant tout d’abord que le joueur privilégiait une signature à Madrid ou à Barcelone, et donc au Real compte tenu de l’état financier du Barça. Marca ajoute qu’au sein du Real, où l’on programme un investissement maximal pour l’attaque l’été prochain, on serait prêt à faire un gros effort pour finaliser le buteur norvégien après Kylian Mbappe, mais note cependant que le président Pérez voulait aussi garder « les pieds sur terre ». En clair, Florentino Pérez serait prêt à négocier avec Mino Raiola, mais seulement si, et seulement si, ses demandes ne sont pas « folles » et s'il ne met pas en place une surenchère générale pour Erling Haaland.

Crispation du Real ?

En clair, le Real Madrid se sait en position de force et veut imposer sa loi au représentant du buteur norvégien. C’est là que se situe la carte à jouer pour le PSG : en misant sur une offre XXL, qui sera bien sûr prise en compte par Raiola, le club de la capitale pourrait tendre la discussion entre Madrid et le clan Haaland et espérer arracher l’affaire au final.