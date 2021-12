Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De Ligt, Haaland… Laporta va passer à l’action avec Raiola !

Publié le 30 décembre 2021 à 16h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone entend se renforcer à plusieurs postes, de grandes avancées pourraient rapidement avoir lieu grâce à Mino Raiola en vue de l’été prochain.

Sur la pente descendante depuis maintenant plusieurs saisons, le FC Barcelone entend naturellement inverser cette dynamique négative au cours des prochains mois, le tout en composant avec des contraintes imposées par le fair-play de la Liga sur sa masse salariale en raison de ses pertes liées au passage de la pandémie de Covid-19. La reconstruction a débuté avec la nomination de Xavi sur le banc du club catalan en lieu et place de Ronald Koeman. Par la suite, Dani Alves a rejoint le Barça dans le cadre d’un transfert libre afin d’apporter toute son expérience à l’équipe. Et cette semaine, c’est Ferran Torres qui est arrivé en provenance de Manchester City moyennant 55 M€ plus 10 M€ en paraphant un contrat de cinq ans. Seulement voilà, si le FC Barcelone a renforcé son attaque avec la venue de l’international espagnol, celui-ci ne sera sans doute pas la dernière recrue du Barça au cours des prochains mois dans la mesure où Joan Laporta entend renouveler en profondeur l’équipe de Xavi.

Joan Laporta va rencontrer Mino Raiola début janvier