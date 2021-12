Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est totalement largué pour Erling Haaland !

Publié le 30 décembre 2021 à 15h30 par H.G.

Alors que le Paris Saint-Germain espérerait s’attacher les services d’Erling Braut Haaland l’été prochain, tout indique que le club parisien serait extrêmement mal engagé dans ce dossier.

Tout porte à croire que Kylian Mbappé partira du Paris Saint-Germain le 30 juin prochain au terme de son contrat. En effet, jusque-là, l’international français n’a jamais ouvert la porte à l’idée d’une prolongation de son contrat, et il devrait donc s’en aller librement au Real Madrid l’été prochain, club qu’il voulait déjà rejoindre l’été dernier avant d’être retenu par la direction parisienne. De ce fait, bien que le PSG aimerait dans l’idéal le convaincre d’apposer sa signature sur un nouveau contrat, les pensionnaires du Parc des Princes n’ont d’autre choix que de s’activer pour lui trouver un remplaçant, et c’est dans cette optique que les vice-champions de France 2021 ont décidé d’entrer dans la course à la signature d’Erling Haaland comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Pour rappel, le buteur de 21 ans fera l’objet d’un gros feuilleton au cours des mois à venir dans la mesure où il disposera d’une clause libératoire l’été prochain dont le montant est compris entre 75 et 90 M€ selon les sources.

Le Real Madrid en pole position pour Erling Haaland ?