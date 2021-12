Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une prolongation de Kylian Mbappé est encore possible !

Publié le 30 décembre 2021 à 8h15 par T.M.

Bien que Kylian Mbappé soit plus proche d’un départ que d’une prolongation du PSG, tout resterait encore possible pour l’avenir du Français.

Avec l’ouverture du mercato hivernal, le feuilleton Kylian Mbappé va prendre un nouveau tournant. En effet, alors que le joueur du PSG est dans sa dernière année de contrat, il va désormais pouvoir négocier librement avec un autre club et forcément, les regards se tournent naturellement vers le Real Madrid. Proche de rejoindre la Casa Blanca avant d’être retenu par le PSG, Mbappé sera cette fois libre d’y poser ses valises. D’ailleurs, en Espagne, on explique que l’arrivée du champion du monde au Real Madrid serait quasiment actée. Il n’en serait rien…

Le PSG peut encore y croire !