Mercato - PSG : Kylian Mbappé lâche ses vérités sur un surprenant appel du pied !

Publié le 30 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Lors de la promotion de Spider-Man : No Way Home, l’acteur anglais Tom Holland, fidèle supporter de Tottenham, révélait avoir invité Kylian Mbappé à rejoindre les Spurs. Sous contrat jusqu’en juin prochain au PSG, Mbappé a répondu à l’Avenger par le biais de CNN.

« Comment était ma soirée au Ballon d’or ? Pour être honnête, c'était un peu stressant. C'était incroyable, je veux dire, j'ai rencontré Messi, Lewandowski et Mbappé. J'ai même demandé à Mbappé de venir à Tottenham et il m'a dit que c'était impossible ». Voici la révélation de Tom Holland lors de son passage à la Boîte à Questions sur Canal+ pour la promotion de Spider-Man : No Way Home à la mi-décembre. L’acteur anglais, supporter de Tottenham, a confirmé la tendance au cours de différentes interviews à LADbible notamment. Et alors que le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration en juin prochain au PSG, l’attaquant du Paris Saint-Germain a répondu à Tom Holland. Lors d’une entrevue avec CNN , la journaliste a demandé à Mbappé de répondre à Tom Holland : quittera-t-il le PSG pour Tottenham comme Serge Aurier et Lucas Moura l’ont fait par le passé ? La réponse de Kylian Mbappé a été claire.

« On ne peut jamais dire non, mais je ne pense pas (rires) »