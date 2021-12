Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé répond à cet appel du pied totalement improbable !

Publié le 29 décembre 2021 à 11h15 par A.M.

Invité à répondre à l'appel du pied de l'acteur britannique Tom Holland qui souhaitait le convaincre de signer à Tottenham, Kylian Mbappé se montre catégorique.

Interprète de Spiderman , Tom Holland était présent au théâtre du Châtelet le 29 novembre dernier à l'occasion de la cérémonie du Ballon d'Or. L'occasion pour l'acteur britannique de lancer un appel du pied à Kylian Mbappé. « Je lui ai dit : "Hey, ravi de te rencontrer" Il était très amical, j'ai dit "Mec, tu dois venir à Tottenham", et il a éclaté de rire », lançait Tom Holland, grand supporter de Tottenham, une vidéo publiée par LADbible TV . Et effectivement, Kylian Mbappé ne semble pas très chaud à l'idée de s'engager avec les Spurs .

Mbappé recale Tottenham