Mercato - PSG : Kylian Mbappé a reçu une incroyable proposition pour son avenir !

Publié le 14 décembre 2021 à 8h45 par B.C.

Libre en juin prochain, Kylian Mbappé suscite de nombreuses convoitises. Alors que le Real Madrid apparaît comme le grand favori pour accueillir l’attaquant du PSG, ce dernier a reçu une proposition pour le moins étonnante en vue de la saison prochaine…

Engagé avec le PSG jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé sera libre d’entamer les discussions avec le club de son choix à partir du 1er janvier, en vue du prochain exercice. Le Real Madrid a bien évidemment l’intention de passer à l’action pour boucler au plus vite l’arrivée de l’international français, au grand dam du PSG. Mais Florentino Pérez n’est pas le seul à rêver de Kylian Mbappé, puisque ce dernier fait également tourner la tête de Tom Holland, interprète de Spider-Man au cinéma et grand supporter de Tottenham.

Kylian Mbappé invité à rejoindre Tottenham… par Tom Holland !

À l’occasion de la sortie au cinéma de Spider-Man : No Way Home , Tom Holland multiplie les apparitions en public pour promouvoir le film. L’acteur britannique a notamment été aperçu au Théâtre du Châtelet le 29 novembre dernier pour assister à la cérémonie du Ballon d’Or, où était présent Kylian Mbappé. Les deux stars ont ainsi pu échanger ensemble, et à cette occasion, Tom Holland a fait une demande particulière à Kylian Mbappé. « Je lui ai dit : "Hey, ravi de te rencontrer" Il était très amical, j'ai dit "Mec, tu dois venir à Tottenham", et il a éclaté de rire », explique Tom Holland dans une vidéo publiée par LADbible TV . « Non, impossible. C’est impossible ! », lui a en effet répondu Kylian Mbappé ce soir-là, en riant.