Mercato - PSG : Zidane peut tout changer pour Mbappé !

Publié le 14 décembre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble s'inscrire en pointillés au PSG, c'est bien Zinedine Zidane qui pourrait inverser la tendance.

Convoité par le Real Madrid depuis de nombreux mois, Kylian Mbappé a même vu le club madrilène transmettre différentes offres au PSG cet été allant de 160 à 200M€, toutes refusées par le club parisien. Et alors que le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain, le Real Madrid devrait prochainement revenir à la charge. Pour Dave Apadoo, journaliste de France Football , l'arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du PSG pourrait toutefois redistribuer les cartes.

«Il est évident que si Zidane débarque, ça peut rebattre pas mal de cartes»