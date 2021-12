Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès s’interroge sur le feuilleton Mbappé…

Publié le 14 décembre 2021 à 0h15 par G.d.S.S.

Passé tout proche d’un départ du PSG l’été dernier, Kylian Mbappé est finalement resté et affiche un rendement impressionnant cette saison. Ce qui incite forcément Pierre Ménès à s’interroger…

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé souhaitait claquer la porte du PSG l’été dernier pour rallier le Real Madrid qui avait formulé plusieurs offres à son sujet, allant jusqu’à 200M€. Le Qatar a finalement tenu bon en conservant l’attaquant français, qui semble néanmoins bien parti pour s’en aller libre au terme de son contrat en juin prochain. En attendant, Mbappé continue d’affoler les compteurs au PSG, et Pierre Ménès a lâché une question assez troublante à ce sujet sur son blog, Pierrot Le Foot.

« Je me demande où serait Paris sans Mbappé »