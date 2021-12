Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Malgré le départ de Puel, Pierre Ménès s'inquiète pour les Verts !

Publié le 13 décembre 2021 à 4h00 par A.M.

Malgré le départ de Claude Puel, mis à pied il y a une semaine, Pierre Ménès n'est pas pour autant rassurer pour l'ASSE.

En déplacement à Reims samedi soir, sans Claude Puel, mais avec Julien Sablé sur le banc, l'ASSE s'est tout de même inclinée contre les Champenois (0-2). Par conséquent, l'intérim de Julien Sablé a pris fin, mais cela ne suffira pas à rassurer Pierre Ménès, qui ne cache pas ses inquiétudes pour la suite de la saison des Verts..

Les inquiétudes de Pierre Ménès