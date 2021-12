Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Sablé, Dupraz... La succession de Puel prend forme !

Publié le 12 décembre 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

A peine débuté, l'intérim de Julien Sablé devrait prendre fin après la défaite à Reims (0-2). Et pour le remplacer, deux noms circulent et se détachent à savoir Pascal Dupraz et Frédéric Hantz avec un avantage au premier cité.

La semaine dernière, après la déroute contre le Stade Rennais (0-5), l'AS Saint-Etienne a décidé de mettre à pied Claude Puel. Pour le remplacer, les Verts ont décidé de placer Julien Sablé en intérim. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, une victoire contre Reims samedi soir aurait pu permettre à l'ancien milieu de terrain de poursuivre au moins jusqu'à la trêve. Mais les Verts se sont inclinés sur la pelouse du stade Auguste-Delaune (0-2). Par conséquent, l'aventure de Julien Sablé va déjà prendre fin et aura duré encore moins longtemps que son premier intérim en 2017. Après la rencontre, Julien Sablé dressait d'ailleurs un constat inquiétant sur la situation de l'ASSE. « Saint-Etienne est en grande difficulté, en danger. Je suis très triste par rapport à l'investissement des garçons, qui n'ont rien lâché. Je suis déçu de la première mi-temps, on s'est crispé, ils ont été pris par l'enjeu et la qualité de Reims, qui nous a étouffés. Sur le pressing et le contre-pressing, les joueurs sont capables de faire mieux, c'est là qu'on voit le manque de confiance. En deuxième période, c'était mieux, même en infériorité numérique. Les joueurs ont tout donné. Je n'accablerai à aucun moment ce groupe. Un grand club est en danger mais on ne lâchera jamais rien, c'est l'ADN de ce club. Ce n'est pas un changement d'entraîneur, un changement de système, ou une semaine d'entraînement (qui va changer les choses). Le mal est plus profond, on est en convalescence. Il va falloir faire front et retrouver de la sérénité. On a de la qualité, il y a des manques, mais on vaut mieux que là où on est (20e). Il faut retrouver de la solidité, les fondations, c'est la défense. Il faut qu'on augmente notre qualité de jeu », confiait-il en conférence de presse.

Fin de l'intérim de Sablé, match final entre Dupraz et Hantz