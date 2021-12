Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le constat accablant de Sablé après sa grande première...

Publié le 12 décembre 2021 à 9h10 par A.M.

Présent sur le banc de l'ASSE après le départ de Claude Puel, Julien Sablé n'a pas pu échapper à la défaite sur la pelouse de Reims (0-2). Après la rencontre, il ne cachait pas sa déception.

Comme en 2017 après le départ d'Oscar Garcia, Julien Sablé assure une nouvelle fois l'intérim sur le banc de l'ASSE. Cette fois-ci c'est en remplacement de Claude Puel. A l'occasion du déplacement des Verts sur la pelouse de Reims, l'ancien milieu de terrain stéphanois dirigeait donc l'équipe. Mais le déclic attendu n'a pas eu lieu puisque l'ASSE s'est inclinée contre le club champenois (0-2) et se retrouve toujours en danger dans la course au maintien. Julien Sablé est donc très inquiet pour la suite et il estime en conférence de presse qu'il faudra plus qu'un changement d'entraîneurs pour redresser la barre.

«Un grand club est en danger mais on ne lâchera jamais rien»