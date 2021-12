Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur l'avenir de Pochettino !

Publié le 12 décembre 2021 à 8h15 par A.D. mis à jour le 12 décembre 2021 à 8h16

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG rêve d'installer Zinedine Zidane à la place de Mauricio Pochettino. Dans cette optique, Leonardo pourrait remercier le coach argentin cet hiver, comme il a pu le faire avec Thomas Tuchel.

Ces dernières semaines, la position de Mauricio Pochettino au PSG se fragilise de plus en plus. Alors que son avenir serait incertain, le coach argentin pourrait voir Zinedine Zidane prendre sa place dans un avenir proche. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG car Doha rêve de nommer Zinedine Zidane à sa place. Et d'après la presse espagnole, Mauricio Pochettino pourrait même être remercié dans les prochains jours.

Un scénario à la Thomas Tuchel pour Mauricio Pochettino ?