Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse vérité est rétablie pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 12 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est au coeur de nombreuses rumeurs, Didier Deschamps a souhaité mettre les choses au point à ce sujet.

Cet été, Kylian Mbappé souhaitait partir, il est finalement resté au PSG. Néanmoins, son départ pourrait n’être que partie remise étant donné qu’il est dans sa dernière année de contrat. En juin, il pourrait ainsi partir libre. Toutefois, pour le moment, aucune décision définitive n’a été prise et Mbappé prend des conseils à droite, à gauche. Comme il a déjà pu le faire pour d'autres, Didier Deschamps a pu lui glisser quelques mots à ce sujet, mais le sélectionneur de l’équipe de France a souhaité être clair concernant ce qu’il avait dit à Kylian Mbappé.

« Je n’ai jamais dit cela… »