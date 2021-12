Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 10 décembre 2021 à 19h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé aurait d'ores et déjà acté son départ du PSG. Consciente de la situation, la direction parisienne aurait déjà rendu les armes.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé aurait déjà scellé définitivement son avenir. Selon les informations d' AS , divulguées ce vendredi, le numéro 7 du PSG n'aurait pas l'intention de continuer son aventure à Paris. Dans cette optique, Kylian Mbappé ferait la sourde oreille et ignorerait les appels de sa direction pour prolonger. Dos au mur pour son attaquant français, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi auraient décidé de capituler.

Le PSG aurait tiré un trait sur Kylian Mbappé