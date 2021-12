Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a trouvé la solution pour Wijnaldum !

Publié le 10 décembre 2021 à 17h30 par A.C.

Arrivé cet été à la fin de son contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum aurait déjà envie de quitter le Paris Saint-Germain, avec le mercato hivernal qui approche à grands pas.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain a impressionné l’Europe entière. Il faut dire que Leonardo a réalisé plusieurs jolis coups, avec notamment Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma, mais en commençant surtout par Georgnio Wijnaldum. Cadre du Liverpool de Jürgen Klopp, le Néerlandais a décidé de snober Ronald Koeman et le FC Barcelone à la dernière minute, pour rejoindre le PSG et Mauricio Pochettino. Un choix qui ne s’est toutefois pas vraiment révélé payant, puisque Wijnaldum peine toujours à s’imposer au sein de l’effectif parisien et commencerait déjà à perdre patience. Sky Sports a en effet tout récemment annoncé que le milieu de 31 en aurait déjà assez de sa situation et voudrait quitter le PSG au cours du prochain mercato hivernal. Du côté des dirigeants on ne devrait vraisemblablement pas s’y opposer, puisque Leonardo aurait déjà ouvert la porte à un prêt de six mois, sans qu’une éventuelle option d’achat ne soit évoquée pour autant.

Wijnaldum prêté à la Juventus pour six mois ?

Rapidement, la piste d’un retour en Angleterre a pris forme pour Georginio Wijnaldum. Sky Sport a parlé d’un intérêt prononcé d'Arsenal, Everton, Tottenham, Leicester, Aston Villa et West Ham, qui pourraient rapidement bouger leurs pions à quelques semaines du début du mercato hivernal. Pourtant, le joueur du Paris Saint-Germain pourrait connaitre un tout nouveau championnat. Plusieurs médias en Italie ont évoqué une possible arrivée de Wijnaldum en Serie A, où il aurait un prétendant de premier choix avec la Juventus. A la recherche de milieux de terrain, Massimiliano Allegri aurait donné son aval pour le recrutement de l’international néerlandais, dont le profil serait très apprécié.

Voilà que l’Inter s’en mêle !