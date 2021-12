Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Tout n’est pas perdu pour Dupraz !

Publié le 10 décembre 2021 à 17h10 par A.C. mis à jour le 10 décembre 2021 à 18h03

Sans Claude Puel, mis à pied après une énième défaite en Ligue 1, l’ASSE est pour le moment entre les mains de Julien Sablé. Comme révélé par le10sport.com, un favori se dégage pour reprendre les Verts.

Plusieurs fois menacé depuis le début de la saison, Claude Puel a finalement quitté le poste d’entraineur de l’ASSE récemment, après une large défaite contre le Stade Rennais (0-5). Derniers de Ligue 1, les Verts cherchent donc un remplaçant... qui se fait attendre. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que la piste menant au grand favori Pascal Dupraz prenait de l'ampleur. Les discussions se poursuivent pour tenter de trouver un accord.

Dupraz reste le favori