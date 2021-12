Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli étudie un renfort pour l'été prochain !

Publié le 10 décembre 2021 à 15h10 par H.G.

Alors que Lucas Perrin a été envoyé en prêt à Strasbourg cette saison, Jorge Sampaoli a ouvert la porte à un retour de son jeune défenseur à l'OM.

Barré par la occurrence en défense centrale à l’OM, Lucas Perrin a été envoyé prêt à Strasbourg cette saison, le tout avec une option d’achat fixée à 1,5 M€. En Alsace, le défenseur central français a l’opportunité d’avoir un temps de jeu dont il n’aurait sans doute pas bénéficié à Marseille. Et après avoir alterné le bon et le moins bon, le droitier de 23 ans traverse une belle période sous les ordres de Julien Stéphan. À tel point que Jorge Sampaoli ne cache pas que l’hypothèse de voir Lucas Perrin revenir à l’OM la saison prochaine n’est pas à écarter.

« On l'évalue pour son éventuel retour au club l’été prochain »