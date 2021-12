Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli en remet une couche sur le mercato hivernal !

Publié le 10 décembre 2021 à 14h45 par G.d.S.S.

Désireux de renforcer l’OM au cours du mercato de janvier, Jorge Sampaoli réitère son envie de voir débarquer de nouvelles recrues cet hiver mais précise qu’il faudra composer avec la réalité économique du marché.

Ces dernières semaines, lorsqu’il a été question d’aborder la période de mercato hivernal qui ouvrira ses portes en janvier, Jorge Sampaoli a toujours été clair : il souhaite renforcer l’OM à plusieurs postes, d’autant que son équipe sera toujours européen en 2022 avec la Ligue Europa Conférence. De nouveau interrogé en conférence de presse ce vendredi, Sampaoli en a remis une couche sur le mercato de janvier, et l’entraîneur de l’OM assure discuter de ce sujet au quotidien avec Pablo Longoria.

« Je parle tous les jours avec le président pour améliorer l’effectif »