Mercato - PSG : Après Mbappé, quelle prolongation est la plus importante ?

Publié le 10 décembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Bien que le cas Kylian Mbappé monopolise l'attention au PSG, Leonardo discute avec d'autres joueurs en vue d'une prolongation. Mais laquelle est la plus importante ?

Avant la fin de la saison dernière, le PSG a enchaîné les prolongations de contrat plus ou mois attendues. En effet, Neymar, Keylor Navas, Julian Draxler et Juan Bernat ont tous étendu leur bail au moins jusqu'en 2024. Et Leonardo est de nouveau passé à l'action en coulisses. Bien évidemment, le cas Kylian Mbappé monopolise l'attention puisque son contrat s'achève en juin prochain et qu'un départ libre vers le Real Madrid semble se préciser. Cependant, bien que la situation de l'international français soit la plus urgente et la plus importante, quel autre joueur faut-il blinder en priorité ?

Plusieurs prolongations à venir ?