Mercato - Barcelone : La révolution Xavi est en marche !

Publié le 10 décembre 2021 à 19h30 par La rédaction

Après l’élimination en Ligue des Champions et les résultats catastrophiques de l’équipe, ce mercato hivernal pourrait déjà marquer un tournant dans l’aventure de Xavi sur le banc du FC Barcelone.

Dès la large défaite sur la pelouse de l’Allianz Arena (0-3), un mot d’ordre s’est imposé au FC Barcelone. Que ce soit le président, l’entraineur ou les joueurs, tous ont en effet expliqué que ce coup dur devait devenir le départ d’une toute nouvelle ère. « C'est la dure réalité que nous connaissons. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle phase » a expliqué Xavi. « Il faut que ce soit un tournant pour changer beaucoup de choses. Nous allons travailler pour amener le Barça là où il mérite d'être ». Cette nouvelle phase sera très différente de ce que l’on a pu connaitre ces dernières années, notamment avec la présidence de Josep Maria Bartomeu. Pas de gros transferts clinquants donc, place à l’austérité pour un club qui ne semblait déjà pas rouler sur l’or et qui a notamment dû faire d’énormes sacrifices cet été, notamment avec le départ de Lionel Messi.

Le Barça a déjà commencé avec Umtiti et Coutinho

Avec le mercato hivernal qui approche à grands pas, les dirigeants du FC Barcelone veulent sauter sur l’occasion pour faire un grand ménage dans l’effectif et donc dégraisser la masse salariale. Ainsi, AS nous apprend que des premiers mouvements auraient déjà eu lieu avec Philippe Coutinho et Samuel Umtiti, clairement indésirables au sein du Barça et ce depuis plusieurs années déjà. Le Français n’a en effet pas retrouvé son niveau depuis 2018 et son coéquipier brésilien n'a jamais réussi à s’imposer en Catalogne. Reste à savoir quels clubs se présenteront, alors que les dernières tentatives de les vendre se sont toutes soldées par des échecs.

L’attaque, le secteur le plus touché