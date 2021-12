Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux départs XXL déjà en bonne voie ?

Publié le 10 décembre 2021 à 19h10 par A.C.

Souvent annoncés proches d’un départ, Philippe Coutinho et Samuel Umtiti pourraient enfin quitter le FC Barcelone.

La situation était déjà catastrophique et ce n’est pas l’élimination en Ligue des Champions qui a arrangé les choses. Désormais, le FC Barcelone doit se serrer la ceinture et cela passera obligatoirement par la vente de plusieurs joueurs au cours du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes dans seulement quelques semaines. Des noms sont déjà évoqués par la presse catalane et comme souvent ces dernières années, ceux de Samuel Umtiti et de Philippe Coutinho sont tout en haut de la liste des départs. Il faut dire que les deux ont très peu joué ces dernières années et ne semblent pas avoir leur place au sein du dispositif de Xavi.

Enfin la bonne pour Coutinho et Umtiti ?