Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une terrible décision prise pour ce proche de Messi ?

Publié le 10 décembre 2021 à 18h10 par A.C.

Arrivé cet été au FC Barcelone en provenance de Manchester City, Sergio Aguero pourrait déjà faire ses valises.

Après des années passées en Angleterre, Sergio Aguero souhaitait réaliser son rêve, celui de jouer avec son ami d’enfance Lionel Messi au FC Barcelone. A la fin de son contrat avec Manchester City il a ainsi signé pour le club catalan... mais il n’a même pas eu le temps de jouer avec Messi ! Ce dernier n’a en effet pas pu signer de nouveau contrat avec le Barça et a filé au Paris Saint-Germain, où il a retrouvé un autre de ses proches avec Neymar. La période n’est d’ailleurs pas la meilleure pour joueur au FC Barcelone, qui pointe à la septième place de Liga et qui a récemment été éliminé dès la phase de poules de la Ligue des Champions.

Aguero poussé vers la sortie