Mercato - PSG : Tout a été très vite pour Lionel Messi !

Publié le 10 décembre 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, le PSG a donc réalisé le gros coup en faisant venir Lionel Messi. Un dossier qui s’est visiblement décanté du jour au lendemain.

L’avenir de Lionel Messi ne faisait quasiment aucun doute. Il était écrit que l’Argentin terminerait au FC Barcelone. D’ailleurs, cet été, La Pulga était tombée d’accord avec Joan Laporta pour prolonger. Problème pour le Barça, les finances n’ont pas suivi. Libre, Messi s’est alors engagé avec le PSG. Un coup de tonnerre sur la planète football qui en a surpris plus d’un. Cela a notamment été le cas au sein du vestiaire parisien, où on ne s’attendait pas à accueillir Messi cet été.

De la prolongation au départ !