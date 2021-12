Foot - PSG

PSG - Malaise : Plusieurs problèmes identifiés avec Lionel Messi ?

Alors que son arrivée au PSG l’été dernier a beaucoup fait parler, Lionel Messi alterne le bon et le moins bon sur le terrain avec le club de la capitale. Mais à en croire les dernières révélations, l’intégration de l’ancienne star du FC Barcelone serait relativement compliquée, entre contexte familial délicat et une entente très contestable avec Mauricio Pochettino…

Sacré Ballon d’Or 2021 le 29 novembre dernier, Lionel Messi s’était confié le soir de la cérémonie sur son intégration au sein du PSG qui semble, en apparence, se dérouler sans soucis particuliers : « Je m'adapte à mon nouveau club et à ma nouvelle ville, je suis heureux de vivre ce moment. Cela me donne la force d'affronter cette étape. Nous sommes enthousiasmés par le vestiaire dans lequel il y a les meilleurs du monde », confiait l’attaquant argentin, arrivé libre en provenance du FC Barcelone en août dernier. Pourtant, il semblerait que Messi ait du mal à être pleinement épanoui en coulisses depuis sa signature au PSG, et ce pour diverses raisons…

Voilà pourquoi Messi n’est pas épanoui à Paris

Le Parisien a révélé dans ses colonnes du jour plusieurs aspects problématiques cernés par Lionel Messi depuis son arrivée au PSG. Premier point, et non des moindres puisqu’il concerne l’aspect tactique : La Pulga afficherait en coulisses de grandes interrogations sur les choix de Mauricio Pochettino à son égard, et Messi ne comprendrait pas toujours l’utilité de son positionnement sur le terrain. Par ailleurs, Le Parisien annonce que les famille de l’international argentin, et principalement ses enfants qui ont toujours vécu à Barcelone, auraient bien du mal à se faire à leur nouvelle vie parisienne, ce qui bouleverse donc l’équilibre de la famille Messi. Autant d’aspects qui pourraient donc expliquer les performances irrégulières de la star depuis son arrivée au PSG, remarquable en Ligue des Champions (5 buts en 5 matchs) mais bien plus discrète en Ligue 1 (1 seul but en 9 apparitions).

Mbappé donne tout pour l’intégration de Messi