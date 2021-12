Foot - PSG

PSG - Malaise : La sortie inquiétante de Pierre Ménès sur Sergio Ramos !

Publié le 8 décembre 2021 à 20h15 par A.D.

Peu épargné par les pépins physiques depuis sa signature, Sergio Ramos n'a pu faire ses débuts avec le PSG que le 28 novembre. Et alors que l'ancien capitaine du Real Madrid n'a plus été convoqué par Mauricio Pochettino depuis sa grande première, Pierre Ménès a fait passer un message inquiétant sur sa situation.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG l'été dernier. Toutefois, il n'a pu jouer qu'un seul match sous ses nouvelles couleurs. C'était le dimanche 28 novembre face à l'ASSE (1-3). Depuis la victoire du PSG au stade Geoffroy-Guichard, Sergio Ramos n'a plus été utilisé par Mauricio Pochettino. D'ailleurs, il n'a même pas été convoqué par le coach du PSG. Dans Pierrot Le Foot , Pierre Ménès s'est prononcé sur la situation de Sergio Ramos et a laissé clairement entendre que l'ancien capitaine du Real Madrid pouvait ne jamais être épargné par les blessures.

«Sergio Ramos sera-t-il un jour en état de marche ? On peut en douter»