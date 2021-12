Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette grosse annonce sur la situation de Neymar !

Publié le 8 décembre 2021 à 0h45 par H.G.

Alors qu’il est actuellement blessé à la cheville gauche, Neymar peut compter sur le soutien de Nenê pendant cette période difficile, lui qui a apporté quelques nouvelles du numéro 10 du PSG.

Victime d’une grosse entorse contre Saint-Etienne il y a un peu plus d’une semaine, Neymar va encore manquer sept semaines de compétition avec le PSG. Son année 2021 est donc terminée, et le Brésilien devrait ainsi effectuer son retour à la compétition au cours du mois de janvier. Pendant ce temps, le joueur de 29 ans doit donc travailler pour se maintenir en forme tout en rongeant son frein, cette période n’étant jamais simple pour un compétiteur tel que lui. Néanmoins, Neymar peut compter sur le soutien sans faille de Nenê, l’ancien joueur du PSG qui a profité de son passage sur RMC Sport pour donner des nouvelles de son compatriote et ami.

«Il fait tout pour revenir le plus vite possible»