PSG - Malaise : Neymar s'active pour son grand retour !

Publié le 5 décembre 2021 à 12h45 par H.G.

Alors qu’il est actuellement en pleine convalescence pour soigner sa cheville, Neymar a partagé une vidéo de son travail quotidien de remise en forme.

Il y a une semaine tout pile, Neymar a dû quitter sur civière ses coéquipiers prématurément lors de la rencontre opposant le PSG à Saint-Etienne en Ligue 1. Et le verdict a malheureusement été sans appel quelques heures plus tard pour le Brésilien : il souffre d’une grosse entorse à sa cheville gauche et va ainsi manquer six à huit semaines de compétition. Bref, l’année 2021 est d’ores et déjà terminée puisque son retour est maintenant espéré pour le mois de janvier prochain.

Neymar s’entretient à domicile

De ce fait, Neymar est pour l’instant absent de l’entrainement et déjà tourné vers son année 2022. Mais ce n’est pas pour autant qu’il ne donne de nouvelles à personne. En effet, dans sa story Instagram, le numéro 10 du PSG a partagé une vidéo de lui en train de pratiquer des exercices physiques afin d’entretenir musculairement le haut de son corps. On le voit également marcher en béquilles avant de recevoir des soins sur sa cheville gauche. Tel est donc le quotidien de travail de Neymar à l’heure actuelle. Reste à voir à quel moment il sera en mesure de faire son retour au Camp des Loges. Pour rappel, de nouveaux tests physiques sont prévus en milieu de semaine pour préciser sa durée d’indisponibilité comme l’a annoncé le PSG dans son dernier point médical.