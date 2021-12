Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès dézingue Mauricio Pochettino !

Publié le 5 décembre 2021 à 12h10 par T.M.

Revenant sur la rencontre entre le RC Lens et le PSG, Pierre Ménès n’a pas été tendre avec Mauricio Pochettino.

Ce samedi, le PSG l’a échappé belle face au RC Lens. Menés au score, les hommes de Mauricio Pochettino ont dû forcer jusque dans les derniers instants pour égaliser, grâce à Wijnaldum, et repartir avec le point du nul. Il n’empêche que ce résultat est décevant et c’est surtout le contenu qui laisse énormément à désirer. Encore une fois, le visage montré par le PSG n’a pas plu et c’est Mauricio Pochettino qui en fait encore les frais. Les critiques se multiplient à nouveau à l’encontre de l’Argentin.

« La vérité c’est que Pochettino est nul »