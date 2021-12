Foot - PSG

PSG - Malaise : Un problème à signaler en interne après l’absence de Sergio Ramos ?

Publié le 5 décembre 2021 à 1h15 par B.C.

Titularisé par Mauricio Pochettino dimanche dernier face à l’ASSE, Sergio Ramos n’a pas disputé les deux rencontres suivantes avec le PSG. Une absence symptomatique d’un problème en interne aux yeux de Dominique Sévérac.

Le calvaire de Sergio Ramos est-il réellement terminé ? Après une première apparition dans le groupe du PSG pour le déplacement à Manchester City, l’ancien capitaine du Real Madrid a disputé sa première rencontre avec le club de la capitale dimanche dernier face à l’ASSE. Un match que Sergio Ramos a disputé en intégralité. Mais depuis, l’Espagnol a été laissé de côté par Mauricio Pochettino en raison d’une fatigue musculaire suite à sa reprise. Aux yeux de Dominique Sévérac, journaliste au Parisien , cette nouvelle absence de Sergio Ramos reflète un problème au sein du PSG.

« Le forfait de Ramos, il raconte qu’il y a un problème au club »