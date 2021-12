Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé annonce clairement le couleur pour Messi !

Publié le 7 décembre 2021 à 21h15 par A.M.

Bien qu'il connaisse des débuts poussifs depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi répondra présent dans les grands rendez-vous comme l'assure Kylian Mbappé.

Arrivé libre au PSG l'été dernier, Lionel Messi peine à briller autant qu'au FC Barcelone. Cependant, l'Argentin semble monter en puissance comme en témoigne son doublé ce mardi contre Bruges lors de la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des Champions (4-1). Dans la compétition, Lionel Messi en est donc à 5 réalisations, et pour Kylian Mbappé, lui aussi auteur d'un doublé, l'ancien numéro 10 du Barça va monter en puissance et répondra lorsque les grands matches arriveront..

«Je suis sûr qu'il va nous aider quand les échéances importantes arriveront»