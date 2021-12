Foot - PSG

PSG - Malaise : Cette autocritique surprenante de Kylian Mbappé…

Publié le 6 décembre 2021 à 21h45 par G.d.S.S.

Même s’il affiche années après années des statistiques toujours aussi impressionnantes autant en buts qu’en passes décisives, Kylian Mbappé assure qu’il peut encore progresser sur ce dernier point. L’attaquant du PSG se livre à ce sujet.

Déjà auteur de 7 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 sous le maillot du PSG cette saison, Kylian Mbappé est sur tous les fronts. L’attaquant français, qui est donc le meilleur passeur actuel du championnat, estime pourtant avoir une certaine marge de progression dans l’aspect collectif de son jeu, et Mbappé n’hésite pas à faire son autocritique au micro de Prime Video .

« Je peux encore me développer »