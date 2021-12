Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un nouvel appel du pied au Real Madrid !

Publié le 6 décembre 2021 à 13h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble très attendu au Real Madrid. Casemiro savoure déjà son association avec Vinicius Junior.

L'été prochain, Kylian Mbappé pourrait bien rejoindre le Real Madrid. En fin de contrat avec le PSG, l'attaquant français sera autorisé à signer dans le club de son choix dès le 1er janvier en vue d'une arrivée libre l'été prochain. Et après avoir vu ses offres repoussées par le PSG durant le précédent mercato, le club merengue pourrait revenir à la charge en début d'année. Et du côté madrilène on semble attendre avec impatience l'arrivée de Kylian Mbappé qui pourrait former un duo de feu avec Vinicius Junior. Présent en conférence, Casemiro savoure déjà cette association.

«Mbappé et Vinicius sont à un grand moment de leur carrière et seraient compatibles»