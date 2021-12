Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi aurait fait une terrible annonce en privé !

Publié le 6 décembre 2021 à 10h45 par A.M.

Arrivé cet été libre en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi semble toutefois avoir du mal à s'intégrer au PSG, comme sa famille à Paris.

L'occasion était trop belle. Alors que le FC Barcelone a annoncé durant le mois d'août son incapacité à prolonger le contrat de Lionel Messi, le PSG n'a pas hésité à lui offrir un bail de deux saisons assortie d'une année supplémentaire en option. Rapidement, l'enthousiasme autour du club de la capitale et de son trio d'attaque composé de La Pulga , de Neymar et de Kylian Mbappé, a grandi et atteint toute l'Europe. Cependant, les débuts du septuple Ballon d'Or sont loin de répondre aux attentes, et Lionel Messi s'interrogerait en interne.

L'intégration de Messi et sa famille se passe mal