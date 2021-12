Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino lâché par une partie de son vestiaire ?

Publié le 6 décembre 2021 à 8h45 par H.G. mis à jour le 6 décembre 2021 à 9h09

Alors qu’il est avancé que l’avenir de Mauricio Pochettino au PSG s’écrit en pointillés, une partie du vestiaire parisien commencerait à avoir des doutes à son égard.

Arrivé sur le banc du PSG en janvier denier, Mauricio Pochettino a déjà été au coeur de deux feuilletons au sujet de son avenir. Le premier l’été dernier, lorsqu’il voulait revenir à Tottenham ou rejoindre le Real Madrid, et le second tout récemment puisqu’il ambitionnait de rejoindre Manchester United après le départ d’Ole Gunnar Solskjaer. Très critiqué par les observateurs en raison du jeu proposé par son équipe et de son manque de force collective, beaucoup n’auraient pas vu d’un mauvais oeil l’idée d’un départ de l’Argentin. Et ce n’est pas les dernières informations parues dans la presse qui vont atténuer cela…

La gestion de Mauricio Pochettino pointée du doigt ?