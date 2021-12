Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Pochettino… Le Qatar doit va devoir gérer une révolution !

Publié le 6 décembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Entre la fin de contrat de Kylian Mbappé qui semble promis à un départ libre en fin de saison et la situation très délicate de Mauricio Pochettino qui fait l’objet de nombreuses critiques, le Qatar pourrait bien opérer à de nombreux changements dans les mois à venir.

« Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." », indiquait clairement Kylian Mbappé en octobre dernier dans les colonnes de L’Equipe, laissant donc clairement entendre qu’il quitterait le PSG gratuitement en fin de saison au terme de son contrat. L’attaquant français, bien déterminé à rallier le Real Madrid depuis l’été dernier, devra donc être remplacé, et cette mission s’annonce donc périlleuse pour le Qatar. Mais ce n’est pas le seul changement majeur qui semble se profiler au PSG…

En plus de Mbappé, le cas Pochettino fait parler

Alors que les résultats du moment déçoivent au PSG, comme en témoigne ce match nul arraché in-extremis samedi soir contre le RC Lens (1-1), Mauricio Pochettino se trouve dans la ligne de mire des observateurs. L’entraîneur argentin, qui fait l’objet de nombreuses spéculations quant à un possible départ vers Manchester United l’été prochain, pourrait finir par lasser le Qatar avant cette échéance si le jeu du PSG ne s’améliore pas nettement. Une grosse révolution est donc peut-être déjà en train de s’annoncer en interne.