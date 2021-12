Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand chantier toujours d’actualité pour Leonardo ?

Publié le 5 décembre 2021 à 16h45 par T.M.

Malgré l’arrivée de Nuno Mendes cet été et le retour de blessure de Juan Bernat, le poste d’arrière gauche serait toujours au coeur des débats au PSG.

Durant le dernier mercato estival, Leonardo a réglé certains problèmes dans l’effectif du PSG. En ce sens, Achraf Hakimi s’est installé au poste d’arrière droit et pour équilibrer les choses, le directeur sportif parisien est ensuite allé chercher Nuno Mendes, prêté avec option d’achat par le Sporting Portugal. Etant donné l’état physique de Juan Bernat et la mise à l’écart de Layvin Kurzawa, Mendes est donc lui aussi venu résoudre les carences à gauche. Mais cela ne serait pas encore suffisant…

Les recherches continuent !