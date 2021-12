Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria peut avoir de gros regrets avec cet échec estival…

Publié le 5 décembre 2021 à 15h45 par T.M.

Cet été, l’OM a tenté de recruter Seko Fofana. Si cela ne s’est pas fait pour le joueur du RC Lens, on peut aujourd’hui s’en mordre les doigts sur la Canebière.

Durant le dernier mercato estival, l’OM s’est considérablement renforcé. Alors que le travail réalisé par Pablo Longoria a été exceptionnel, le président phocéen n’a pas connu que des réussites. En effet, il y a également eu des refus, à l’instar notamment de celui de Seko Fofana. Alors que l’Ivoirien venait de réaliser une très belles saison avec le RC Lens, l’OM souhaitait ainsi le recruter et pour cela, comme l’avait révélé L’Equipe , une offre de 17M€ avait été formulée pour le protégé de Franck Haise. Pas suffisant toutefois pour s’offrir les services de Fofana.

Un gros échec pour l’OM

Malgré cette proposition de l’OM, Seko Fofana a fait le choix de rester au RC Lens. Une excellente nouvelle pour les pensionnaires du stade Bollaert. En effet, depuis le début de la saison, le capitaine de Franck Haise enchaine les prestations de haut vol et cela a encore été le cas ce samedi face au PSG. Face aux stars parisiennes, Fofana n’a clairement pas fait tâche, bien au contraire. Impressionnant, le Lensois s’impose un peu plus comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 et face à cela, l’OM doit nourrir certains regrets d’avoir manqué le coche avec Seko Fofana.