Mercato - OM : Le clan Kamara a fait une grosse annonce en coulisse !

Publié le 5 décembre 2021 à 12h15 par La rédaction

Alors qu'il arrive en fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara aurait déjà pris sa décision quant à son avenir à l'OM.

Depuis plusieurs mois maintenant, Boubacar Kamara est l’un des sujets chauds de l’OM. Le joueur de 22 ans est en fin de contrat en juin prochain et pour le moment, aucun terrain d’entente n’a été trouvé entre lui et les dirigeants olympiens. De ce fait, Boubacar Kamara se rapproche de plus en plus d’un départ libre à l’issue de la saison. Un scénario que Pablo Longoria voulait à tout prix éviter lors du dernier mercato estival, le président de l’OM ayant tout fait pour trouver un nouveau club au joueur formé au sein de la formation phocéenne, en vain. D'ailleurs, à quelques jours de la possibilité pour lui de négocier avec qui il le souhaite, Boubacar Kamara aurait pris une décision fracassante pour la suite de sa carrière.

Boubacar Kamara ne prolongera pas