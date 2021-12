Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kalimuendo lâche une grande confidence sur choix fort !

Publié le 5 décembre 2021 à 10h45 par H.G.

Alors qu’Arnaud Kalimuendo a choisi de revenir au RC Lens cet été, le joueur prêté par le PSG ne cache pas que la présence de Franck Haise a joué dans sa décision.

En manque de temps de jeu lors du début de saison du côté du PSG, Arnaud Kalimuendo a choisi de s’en aller du club de la capitale dans le cadre d’un prêt. C’est ainsi qu’il a effectué son retour à Lens, club au sein duquel il avait déjà été prêté une première fois la saison passée. Ce faisant, le joueur de 19 ans a fait un choix du coeur, tout en snobant plusieurs autres écuries intéressées par la perspective de l’accueillir, que ce soit en France ou à l’étranger. Mais visiblement, Arnaud Kalimuendo avait la ferme intention de retrouver Franck Haise chez les Sang et Or .

« Il est là dans ma vie aussi extra-sportive »