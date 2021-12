Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de ce buteur de Pochettino sur son départ !

Publié le 5 décembre 2021 à 9h45 par H.G.

Alors qu’il a de nouveau été prêté au RC Lens cette saison, Arnaud Kalimuendo a expliqué pourquoi il a choisi de retrouver ce club au lieu d’aller voir ailleurs.

De retour au PSG cet été après une belle saison du côté du RC Lens, Arnaud Kalimuendo a finalement choisi de repartir au sein de l’écurie nordiste en fin de mercato face à son manque de temps de jeu sous les ordres de Mauricio Pochettino. L’attaquant français a ainsi été prêté par le club parisien sans aucune option d’achat. Cependant, à l’époque, le RC Lens était loin d’être la seule écurie annoncée sur ses traces puisque le LOSC et même des clubs italiens se seraient penchés sur sa situation. Mais visiblement, Arnaud Kalimuendo n’avait d’yeux que pour les Sang et Or en cas de départ du PSG.

« Je n’ai pas hésité une seule seconde »