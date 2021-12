Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ de taille en préparation pour cet hiver ?

Publié le 5 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Mauro Icardi n’étant plus indispensable au PSG, ses représentants scruteraient le marché dans le cadre d’un éventuel départ qui pourrait se dessiner pour le mercato hivernal.

Arrivé l’été 2019 sous la forme d’un prêt en provenance de l’Inter, Mauro Icardi a partiellement convaincu en réalisant une première partie de saison 2019-2020 de haute qualité avant d’être relégué au second plan par Thomas Tuchel que ce soit avant la coupure liée à l’irruption du Covid-19 ou après. Depuis, Mauro Icardi peine à trouver une certaine régularité au PSG où il a définitivement été transféré en mai 2020. Et se pourrait-il que le moment des adieux approche entre le PSG et Icardi ?

Clap de fin pour Mauro Icardi