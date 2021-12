Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date du départ d’Icardi déjà connue ?

Publié le 4 décembre 2021 à 14h15 par Th.B.

Alors que son entourage scruterait le marché afin de lui trouver une porte de sortie, Mauro Icardi pourrait quitter le PSG au cours du prochain mercato hivernal. Explications.

Après une première partie de saison convaincante de la part de Mauro Icardi en 2019-2020, le PSG prenait la décision de définitivement s’attacher les services de l’Argentin à l’expiration de son prêt en provenance de l’Inter. Cependant, l’attaquant n’a brillé que par moments isolés depuis son transfert de 50M€ avec 7M€ de bonus. Et bien que son contrat court jusqu’en juin 2024, l’aventure parisienne d’Icardi pourrait prendre fin au plein milieu de la saison en cours…

Un départ cet hiver pour Icardi ?