Mercato - OM : L’hiver s’annonce chaud à Marseille !

Publié le 4 décembre 2021 à 13h10 par Th.B.

Cantonné à un rôle de remplaçant à l’OM, Luis Henrique pourrait bien aller voir ailleurs dès le mercato hivernal, au même titre que Jordan Amavi.

À l’été 2020, afin de répondre aux exigences d’André Villas-Boas qui était alors l’entraîneur de l’OM avant une séparation soudaine en février 2021, la direction phocéenne recrutait un élément offensif en la personne de Luis Henrique. Néanmoins, au fil de l’exercice précédent, le technicien portugais reconnaissait que c’était une erreur de casting. En effet, Henrique est finalement un joueur bien plus à l’aise dans un couloir que à la pointe de l’attaque. Certes, Villas-Boas aurait souhaité recruter un joueur polyvalent, mais qui bénéficiait des qualités suffisantes pour évoluer continuellement dans l’axe de l’attaque. Et avec la nomination de Jorge Sampaoli, la situation sportive de Luis Henrique ne s’est pas vraiment améliorée. Cette saison, Henrique doit se contenter de simples entrées et n’a été titularisé qu’à trois reprises, face à Angers en septembre, Nice en octobre et Metz début novembre, trois matchs nuls (0-0, 1-1, 0-0). Ne disposant pas d’un rôle déterminant à l’OM, Luis Henrique pourrait bien être amené à aller voir ailleurs.

Luis Henrique amené à aller voir ailleurs cet hiver ?