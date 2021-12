Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi sort le grand jeu pour l’après-Mbappé, mais…

Publié le 5 décembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que le PSG aurait des vues sur Karim Adeyemi, le FC Barcelone semblerait bien mieux placé pour l’international allemand de 19 ans.

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait être contraint de dénicher un remplaçant à Kylian Mbappé sur le marché des transferts. En effet, en raison de l’expiration de son contrat le 30 juin 2022, un bail qu’il ne semblerait pas être dans l’état d’esprit de renouveler, Mbappé pourrait inciter le PSG à recruter afin de le remplacer. Et hormis Erling Braut Haaland, priorité du PSG comme le10sport.com vous l’a révélé en août dernier, le Paris Saint-Germain garderait également un oeil sur Karim Adeyemi. L’attaquant du RB Salzbourg serait cependant susceptible de faire faux bond au PSG.

Une offre en or du PSG pour Adeyemi, pourtant pas emballé ?