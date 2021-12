Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme surprise à prévoir dans le feuilleton Pochettino ?

Publié le 5 décembre 2021 à 5h00 par T.M.

S’il est annoncé que Manchester United pourrait revenir à la charge durant l’été pour Mauricio Pochettino, il n’est pas encore dit que la place se libère pour l’Argentin. Explications.

Ce n’est finalement pas maintenant que Mauricio Pochettino quittera le PSG. Annoncé très proche de Manchester United, l’Argentin ne bougera pas tandis que c’est Ralf Rangnick qui a pris les commandes chez les Red Devils. Toutefois, cela a été annoncé, l’Allemand ne vient que pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison. A l’été, la quête d’un entraîneur reviendra au premier plan à Old Trafford et de l’autre côté de la Manche, on assure que Manchester United retentera sa chance pour Pochettino.

La place va-t-elle se libérer pour Pochettino ?