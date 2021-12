Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Le terrible constat d'Evra sur l’arrivée de Rangnick !

Publié le 3 décembre 2021 à 22h40 par A.C.

Patrice Evra, ancienne icone de Manchester United, s’est exprimé au sujet de la nomination de Ralf Rangnick au poste d’entraineur par intérim.