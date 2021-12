Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros indice pour l’avenir d’Erling Haaland ?

Publié le 3 décembre 2021 à 7h15 par La rédaction

L’arrivée sur le banc de touche de Ralf Rangnick, proche du clan Haaland, appelle certaines hypothèses plausibles sur l’issue du deal. Analyse.

Avec la signature sur le banc de touche d’Old Trafford de Ralf Rangnick, un proche du père Haaland et qui avait joué un rôle important lors de la signature du jeune buteur norvégien à Salzbourg en 2019, les médias anglais et allemands ont annoncé que la cote de Manchester United avait monté de plusieurs crans en vue du transfert de l’avant-centre de Dortmund.

Une autre hypothèse possible