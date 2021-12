Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola donne le ton dans le feuilleton Erling Haaland !

Publié le 3 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que le10sport.com vous a révélé en août dernier que le PSG pensait à Erling Braut Haaland pour le remplacement de Kylian Mbappé, le club de la capitale aurait toutes ses chances au vu des intentions de Mino Raiola pour son client.

En janvier 2020, Erling Braut Haaland snobait Manchester United et faisait le choix de s’engager en faveur du Borussia Dortmund en signant un contrat le liant au club allemand jusqu’en juin 2024. Néanmoins, dans le bail en question, son agent Mino Raiola est parvenu à inclure une clause libératoire fixée à 75M€ et effective à compter de l’été 2022. Au vu de la cote dont Erling Haaland dispose à présent sur le marché, nul doute qu’un cador européen dégainera l’été prochain. Et dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, dont le contrat ne court que jusqu’en juin prochain, le PSG songe à Haaland comme le10sport.com vous le dévoilait le 25 août dernier. Néanmoins, le PSG devrait se méfier du Real Madrid pour l’attaquant du Borussia Dortmund.

Raiola ne veut pas l’envoyer coûte que coûte au Real Madrid et cherche la meilleure offre !